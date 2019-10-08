Суперник Усика попався на допінгу, бій під загрозою зриву. Фото: Boxing Scene

https://racurs.ua/ua/n127786-supernyk-usyka-popavsya-na-dopingu-biy-pid-zagrozou-zryvu.html

Ракурс

Олександр Усик, український боксер, може не вийти в ринг проти представника Нідерландів Тайрона Спонга через те, що той провалив тест на допінг.

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Як повідомив сьогодні в Twitter промоутер Едді Хірн, про результати провального допінг-тесту йому повідомили в Всесвітньому допінговому агентстві. Там уточнили, що тести Спонга «погані» і тепер їх розгляне атлетична комісія штату Іллінойс. При цьому промоутер не виключив, що Усик вийде в ринг проти одного з запасних суперників.

Сам Спонг заявив, що не користувався забороненими препаратами. Він додав, що тиждень тому проходив тести на допінг, які показали, що він не приймав його.

При цьому нідерландський боксер вважає, що його просто хочуть зняти з бою. Він пообіцяв використовувати всі юридичні можливості, включаючи вимогу про відшкодування шкоди.

Бій Усика і Спонга повинен відбутися 12 жовтня в Чикаго.

Нагадаємо, що 5 жовтня Усик повідомив, що завершив в США підготовку до своєго дебютного бою в суперважкій вазі.