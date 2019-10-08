Дональд Трамп, фото: Patrick Kelley

https://racurs.ua/ua/n127785-nasliduuchy-putina-tramp-pohvalyvsya-rozrobkou-neymovirnogo-novogo-ozbroiennya.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп стверджує, що його країна розробляє «неймовірні нові озброєння».

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Зокрема, йдеться про підводні човни нового зразка, про які «ніхто не міг навіть подумати». Про це Трамп заявив вчора, відповідаючи на питання журналістів, повідомляє агентство ТАСС.

Водночас, за його словами, він сподівається, що ці нові підводні човни ніколи не доведеться використовувати.

З його слів випливає, що в найближчі тижні США можуть продемонструвати зразки цього новітнього озброєння.

У нас є такі озброєння, які ніхто навіть не може собі уявити, — наголосив Трамп.

Також, за словами Трампа, США розвивають та оновлюють своє ядерне озброєння.

Варто додати, що кілька днів тому ВМС США офіційно повідомили про прийняття на озброєння атомного підводного човна «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Цей підводний човен призначений для роботи в прибережних і глибинних водах, зокрема — ведення боротьби проти інших підводних човнів.

Нагадаємо, на початку березня 2018 року президент Росії Володимир Путін, виступаючи перед Радою Федерації РФ, хвалився новітньою зброєю, яку нібито отримала російська армія. Зокрема, Путін згадував про надзвукову та лазерну зброю, а також про ракету з енергетичною ядерною установкою, яка «може скільки завгодно маневрувати».