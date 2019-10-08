Дональд Трамп, фото: Patrick Kelley

https://racurs.ua/n127785-nasleduya-putina-tramp-pohvastalsya-razrabotkoy-neveroyatnogo-novogo-voorujeniya.html

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Президент США Дональд Трамп утверждает, что его страна разрабатывает «невероятные новые вооружения».

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В частности, речь идет о подводных лодках нового образца, о которых «никто не мог даже подумать». Об этом Трамп заявил вчера, отвечая на вопросы журналистов, сообщает агентство ТАСС.

Однако, по его словам, он надеется, что эти новые подводные лодки никогда не придется использовать.

С его слов следует, что в ближайшие недели США могут продемонстрировать образцы этого новейшего вооружения.

У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить, — подчеркнулТрамп.

Также, по словам Трампа, США развивают и обновляют свое ядерное вооружение.

Стоит добавить, что несколько дней назад ВМС США официально сообщили о принятии на вооружение атомной подводной лодки «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Этот подводная лодка предназначена для работы в прибрежных и глубинных водах, в частности — ведения борьбы против подлодок.

Напомним, в начале марта 2018 года президент России Владимир Путин, выступая перед Советом Федерации РФ, хвастался новейшим оружием, которое якобы получила российская армия. В частности, Путин вспоминал о сверхзвуковом и лазерном оружии, а также о ракете с энергетической ядерной установкой, которая «может сколько угодно маневрировать».