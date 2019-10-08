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Ракурс
В США мужчина признался в убийстве 93 женщин. Фото: Факты

В США мужчина признался в убийстве 93 женщин

8 окт 2019, 09:26
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В США серийный убийца Сэмюэл Литтл признался в убийстве 93 женщин. Интересно, что в данный момент 79-летний злоумышленник уже отбывает пожизненный срок в тюрьме Калифорнии.

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Как пишет The Guardian во вторник, 8 октября, такое признание сделало Литтла самым массовым серийным убийцей в истории государства.

Литтл попал в тюрьму в 2012 году. А 2018 году он рассказал следствию, что он убил около 90 женщин. Убийства он совершал с 1970 по 2005 год. Только сейчас в ФБР сделали заявление о том, что его признания являются правдивыми. Несмотря на это, проверить удалось лишь 50 признаний.

Многие из жертв маньяка первоначально считались наркоманами. Таким образом, следствие считало, что они умерли от передозировки, или же их смерть объясняли случайными причинами.

Кроме того, в распоряжении ФБР появились 30 рисунков некоторых из жертв, которые сам маньяк нарисовал в тюрьме. В основном, его жертвами становились чернокожие женщины.

Литтл был приговорен к пожизненному заключению за тройное убийство в 2013 году.

Напомним, что на Кипре в апреле задержали первого в истории страны серийного маньяка.

Источник: Ракурс


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