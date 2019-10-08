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У США чоловік зізнався у вбивстві 93 жінок. Фото: Факти

У США чоловік зізнався у вбивстві 93 жінок

8 жов 2019, 09:26
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У США серійний вбивця Семюел Літтл зізнався у вбивстві 93 жінок. Цікаво, що в даний момент 79-річний зловмисник вже відбуває довічний термін у в’язниці в Каліфорнії.

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Як пише The Guardian у вівторок, 8 жовтня, таке визнання зробило Літтла наймасовішим серійним вбивцею в історії держави.

Літтл потрапив до в’язниці в 2012 році. А 2018 році він розповів слідству, що убив близько 90 жінок. Вбивства він здійснював з 1970 по 2005 рік. Тільки зараз у ФБР зробили заяву про те, що його визнання є правдивими. Незважаючи на це, перевірити вдалося лише 50 зізнань.

Багато з жертв маніяка спочатку вважалися наркоманами. Таким чином, слідство вважало, що вони померли від передозування, або ж їх смерть пояснювали випадковими причинами.

Крім того, у розпорядженні ФБР з’явилися 30 малюнків деяких з жертв, які сам маніяк намалював у в’язниці. В основному, його жертвами ставали чорношкірі жінки.

Літтл був засуджений до довічного ув’язнення за потрійне вбивство в 2013 році.

Нагадаємо, що на Кіпрі в квітні затримали першого в історії країни серійного маніяка.

Джерело: Ракурс


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