Украинский боксер Александр Усик. Фото: k2 promotions

https://racurs.ua/n127696-prevratilsya-v-monstra-usik-zayavil-o-zavershenii-podgotovki-k-debutu-v-supertyajelom-vese-foto.html

Ракурс

Александр Усик, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе, завершил в США подготовку к своему дебютному бою в супертяжелом весе против Тайрона Спонга.

Loading...

Украинец поблагодарил всех спортсменов, которые помогали ему в подготовке к предстоящему поединку, который состоится через неделю. Усик заявил, что стал значительно сильнее. Об этом он сообщил на собственной странице в Instagram.

Подготовка завершена. Отдельная благодарность каждому, кто участвовал, это был, как всегда, не легкий и трудолюбивый лагерь. Мир всем. С Богом. Подготовку к дебюту в супертяжелом весе закончена. До боя осталась неделя. Спасибо всем, кто во время этого тренировочного лагеря помог «Хорошему коту» превратиться в монстра, — говорится в сообщении Усика и его менеджер Егиса Климаса.

Напомним, Александр Усик проведет свой дебютный бой в супертяжелом весе с непобедимым голландским боксером Тайроном Спонгом. Поединок запланирован на 12 октября. Кроме того, в июне этого года Всемирная боксерская организация (WBO) назвала Усика обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.