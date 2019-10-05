Український боксер Олександр Усик. Фото: k2 promotions

https://racurs.ua/ua/n127696-peretvoryvsya-na-monstra-usyk-zayavyv-pro-zavershennya-pidgotovky-do-debutu-v-nadvajkiy-vazi.html

Ракурс

Олександр Усик, колишній чемпіон світу у першій важкій вазі, завершив в США підготовку до свого дебютного бою у надважкій вазі проти Тайрона Спонга.

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Українець подякував усім спортсменам, які допомагали йому у підготовці до майбутнього поєдинку, який відбудеться за тиждень. Усик заявив, що став значно сильнішим. Про це він повідомив на власній сторінці в Instagram.

Підготовку завершено. Окрема подяка кожному, хто брав участь, це був, як завжди, не легкий і працьовитий табір. Мир всім. З Богом. Підготовку до дебюту в надважкій вазі завершено. До бою залишився тиждень. Спасибі всім, хто під час цього тренувального табору допоміг «Доброму коту» перетворитися на монстра, — йдеться в повідомленні Усика та його менеджер Егіса Клімаса.

Нагадаємо, Олександр Усик проведе свій дебютний бій у надважкій вазі з непереможним голландським боксером Тайроном Спонгом. Поєдинок заплановано на 12 жовтня. Крім того, в червні цього року Всесвітня боксерська організація (WBO) назвала Усика обов’язковим претендентом на титул чемпіона світу в надважкій вазі.