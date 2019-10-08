Новости Украины

В Минобороны рассказали, когда состоится разведение сил на Донбассе. Фото: Минобороны

https://racurs.ua/n127788-v-minoborony-rasskazali-kogda-sostoitsya-razvedenie-sil-na-donbasse.html

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Андрей Загороднюк, министр обороны Украины, назвал условие, при котором начнется запланированное разведение сил на Донбассе в районе Петровского и Золотого. По его словам, в данный момент для этого нет возможности.

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Разведение сил в указанных населенных пунктах начнется только после того, как боевики начнут соблюдать режима прекращения огня в течение недели, сказал министр, слова которого приводит пресс-служба Министерства обороны.

Загороднюк добавил, что украинские военные покинут позиции в Золотом и Петровском и отойдут на расстояние, которое позволит вернуться назад в случае, если боевики снова нарушат договоренности.

В свою очередь начальник Генштаба Руслан Хомчак отметил, что разведение войск должно проходить обоюдно на расстоянии одного километра от линии соприкосновения.

Отметим, что вчера Загороднюк и Хомчак лично посетили Золотое Луганской области. По их словам, местные жители поддерживают инициативы руководства страны по разведению войск.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко вчера объяснил, почему не началось разведение войск возле Золотого и Петровского.