Афера на мільярд: прокуратура оголосила підозру екс-нардепу Святашу — ЗМІ. Фото: Crime-ua.com

https://racurs.ua/ua/n127790-afera-na-milyard-prokuratura-ogolosyla-pidozru-eks-nardepu-svyatashu-zmi.html

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Народний депутат Верховної Ради IV, V, VI, VII, VIII скликань підозрюється в заволодінні коштами «Укрсиббанку» на суму 1,1 млрд грн.

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За даними правоохоронців, нардеп із 2008 до 2018 роки перебував у змові з працівниками компанії АІС і виступав організатором афери із заволодіння коштами, отриманими в «Укрсиббанку» як кредити. Про це сьогодні повідомили у столичній прокуратурі.

Йдеться про екс-нардепа від Партії регіонів і «Відродження» Дмитра Святаша, пише «Українська правда» з посиланням на свої джерела.

За підсумками розслідування Святашу оголосили підозру згідно з ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 27 (види співучасті у злочині) та ч. 3 ст. 358 (підробка документів) КК України.

Також у рамках цього кримінального провадження повідомлено про підозру в шахрайстві гендиректору компанії АІС і топ-менеджерам приватного підприємства «Імпульс-В».

Між тим нагадаємо, що вчора суд відправив під арешт до 4 грудня без права внесення застави екс-нардепа Сергія Пашинського. Йому інкримінують нанесення тяжких тілесних ушкоджень В’ячеславу Хімікусу, якому Пашинський вистрілив у ногу в грудні 2016 року.