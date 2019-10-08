Виктор Трепак, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n127792-zamestitelem-genprokurora-stal-viktor-trepak.html

Ракурс

Виктора Трепака назначили заместителем генерального прокурора.

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Соответствующий приказ сегодня подписал глава Генпрокуратуры Руслан Рябошапка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трепак родился в 1975 году в городе Сколе Львовской области. В 1997 году окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко, а в 2002 году — Львовский институт внутренних дел при Национальной академии внутренних дел Украины по специальности «правоведение».

В 2000 году начал службу в органах государственной безопасности. До 2009 года работал на различных должностях в Управлении СБУ во Львовской области. Затем — в Центральном управлении СБУ.

В 2014—2015 годах был первым заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Впоследствии — по апрель 2016 года был первым заместителем главы СБУ.

Впоследствии Трепак был профессором кафедры Национальной академии СБУ и доцентом кафедры уголовного права и криминологии Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Напомним, в мае 2016 года Трепак передал НАБУ документы, подтверждающие осуществление «Партией регионов» незаконных выплат ряде чиновников на общую сумму 2 млрд долл. США. Согласно этим документам, чиновники получали деньги под личные подписи.