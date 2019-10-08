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Теракт в Германии: грузовик въехал в автомобили на светофоре, ранены 8 человек. Фото: fnp.de

Теракт в Германии: грузовик въехал в автомобили на светофоре, ранены 8 человек (ФОТО)

8 окт 2019, 11:50
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В Германии произошла масштабная авария на светофоре, которую власти расценивают как террористический акт.

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В городе Лимбург-ан-дер-Лан в федеральной земле Гессен накануне вечером грузовик Mercedes протаранил несколько автомобилей, в результате чего, по данным полиции, пострадали восемь человек, хотя изначально СМИ сообщали о 17 потерпевших. Об этом сегодня информирует пресс-центр местной полиции в Twitter.

Известно, что один потерпевший находится в тяжелом состоянии, остальных после оказания медпомощи отпустили домой.

Подозреваемому в совершении теракта 30 лет. Мужчина приехал в Германию из Сирии. На данный момент он задержан. Расследованием и установлением мотивов злоумышленника занимается прокуратура Франкфурта-на-Майне.

Уже установлено, что подозреваемый угнал грузовик неподалеку от места нападения и намеренно направил его в легковушки. При этом, по словам очевидцев, он выкрикивал слово «Аллах».

Теракт в Германии: грузовик въехал в автомобили на светофоре, ранены 8 человек. Фото: fnp.de

Теракт в Германии: грузовик въехал в автомобили на светофоре, ранены 8 человек. Фото: fnp.de

Теракт в Германии: грузовик въехал в автомобили на светофоре, ранены 8 человек. Фото: fnp.de

Между тем напомним, что в августе в Осло 20-летний местный житель устроил стрельбу в мечети. Тогда власти расценили нападение как террористический акт.

Источник: Ракурс


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