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Ракурс
Пристайко рассказал, смогут ли боевики избираться в Верховную Раду. Фото: 24 канал

Пристайко рассказал, смогут ли боевики избираться в Верховную Раду

8 окт 2019, 11:58
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Вадим Пристайко, глава Министерства иностранных дел Украины, выступил против предоставления права избираться в Верховную Раду боевикам самопровозглашенных республик Донбасса.

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В эфире телеканала ICTV накануне глава МИД заявил, что те люди, которые стреляли по украинцам, не могут вернуться и сесть рядом с депутатами Верховной Рады.

Это тоже политическая «красная линия». И таких «красных линий» очень много, в пределах которых происходит политический процесс, политическое обсуждение, — сказал он.

По словам Пристайко, безопасность украинского народа, возвращение территорий, суверенитет и территориальная целостность Украины — остаются главными приоритетами для украинской власти.

Напомним, что 1 октября в Минске был утвержден текста «формулы Штайнмайера», которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений касательно проведения местных выборов в ОРДЛО. После этого в Киеве начались протесты против присоединения к «формуле Штайнмайера».

Источник: Ракурс


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