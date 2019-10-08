Новини України

Денісова просить Москалькову дізнатися місцезнаходження двох політв'язнів. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n127796-denysova-prosyt-moskalkovu-diznatysya-misceznahodjennya-dvoh-politv-yazniv.html

Ракурс

Людмила Денісова, уповноважений з прав людини в Україні, не може дізнатися місце розташування українських політв’язнів Володимира Дудки і Олексія Бессарабова, яких у вересні етапували з окупованого Криму в столицю Росії.

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Сьогодні у Facebook український омбудсмен написала, що звернулася за допомогою в даному питанні до уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової.

Денісова зазначила, що попросила російського омбудсмена вжити заходів щодо встановлення місцезнаходження Дудки і Бессарабова для того, щоб про це проінформувати їх родичів і адвокатів.

Зазначимо, що з окупованого Криму політв’язнів етапували наприкінці вересня. У Москві мав пройти розгляд апеляційної скарги на вирок.

Нагадаємо, що у квітні підконтрольний Росії Севастопольський міський суд оголосив вирок у так званій справі українських диверсантів. Українців Володимира Дудку і Олексія Бессарабова окупанти засудили до 14 років в’язниці.