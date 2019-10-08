Виктор Янукович, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/n127798-yanukovicha-na-18-oktyabrya-vyzyvaut-v-apellyacionnyy-sud.html

Ракурс

Виктора Януковича, бывшего президента Украины, вызывают в Апелляционный суд.

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Соответствующая повестка в уголовном производстве № 11кп/824/1356/2019 опубликована официальным изданием «Урядовый курьер».

В суд экс-президент должен прибыть 18 октября на 11.00. Януковича вызывают в качестве обвиняемого.

Отмечается, что суд будет рассматривать жалобу защитников экс-президента на приговор Оболонского райсуда Киева от 24 января 2019 года, который заочно приговорил Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.

Согласно решению Оболонского райсуда, срок отбывания наказания Януковичу долженотсчитываться с момента его задержания.

В феврале адвокаты Януковича сообщили, что подали апелляцию на этот приговор, считая его «незаконным и необоснованным».

Напомним, в конце апреля этого года адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что его подзащитный планирует вернуться в «Украину без Порошенко».