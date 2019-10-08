Новини України

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Продаж землі іноземцям підтримують лише 13% українців - опитування. Фото: 24 канал

Продаж землі іноземцям підтримують лише 13% українців — опитування

8 жов 2019, 13:37
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Більша частина громадян України виступає проти продажу земель сільськогосподарського призначення іноземним громадянам.

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За даними опитування Соціологічної групи «Рейтинг», проти такої пропозиції виступають 73% українців. Підтримують її тільки 19%, ще 8% не змогли відповісти на питання.

Також відзначимо, що більшість тих, хто проголосував, вважає, що рішення про введення продажу земель сільськогосподарського призначення в Україні слід приймати на всеукраїнському референдумі. За це виступили 74% респондентів. Ще 17% вважають, що референдум проводити не варто.

Ще 58% опитаних вважають, що землі с/г призначення повинні бути у власності держави. 22% висловили думку, що в країні потрібно ввести таку модель ринку землі, при якій орні землі можуть продаватися і купуватися.

Опитування проводили з 28 вересня по 1 жовтня 2019 року. У ньому взяли участь 2000 респондентів.

Нагадаємо, що 19 вересня президент України Володимир Зеленський розповів про запуск масштабного ринку землі. За словами глави держави, землю зможуть купувати тільки громадяни України. Зеленський виступив проти продажу землі іноземцям.

Джерело: Ракурс


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