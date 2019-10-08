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Ракурс
Депутати від "Слуги народу" запропонували продавати землю іноземцям. Фото: Цензор

Депутати від «Слуги народу» запропонували продавати землю іноземцям

8 жов 2019, 14:22
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«Слуга народу» зареєструвала в парламенті законопроект № 2194, яким пропонується дозволити іноземним громадянам купувати в Україні земельні ділянки несільськогосподарського призначення, розташовані за межами населених пунктів.

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Ініціатива надійшла від 12 народних депутатів фракції на чолі з Мар’яном Заблоцьким. «Слуга народу» пропонує виключити із Земельного кодексу України норми, якими обмежуються можливості для іноземців купувати вільні від забудови землі.

Також у законопроекті пропонується передати землі, які перебувають у державній власності, у комунальну власність місцевих рад.

Депутати запропонували дозволити органам місцевого самоврядування в інтересах громади змінювати цільове призначення земельних ділянок приватної власності.

Крім того, ініціатори законопроекту хочуть скасувати держекспертизу документації із землеустрою.

Нагадаємо, що більша частина громадян України виступає проти продажу земель сільськогосподарського призначення іноземним громадянам, про що свідчать дані соцопитування.

Джерело: Ракурс


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