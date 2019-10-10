Складна ситуація: Зеленський прокоментував земельний закон. Фото: Агропортал

https://racurs.ua/ua/n127917-skladna-sytuaciya-zelenskyy-prokomentuvav-zemelnyy-zakon.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, заявив, що українськими землями повинні володіти виключно громадяни України. Якийсь час землі продаватимуть тільки своїм громадянам, зазначив глава держави.

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Під час сьогоднішньої прес-конференції в Києві Зеленський сказав, що в цілому з земельним законом склалася складна ситуація.

Що стосується продажу землі іноземцям, то вони з часом отримають право купувати землі в Україні. У даний момент залишається неврегульованим питання щодо іноземних аграрних компаній, які вже працюють в Україні, сказав Зеленський.

Він також заявив, що з суспільством «грають на темі вільного продажу землі».

При цьому Зеленський вважає, що до 1 грудня в Україні ухвалять закон про ринок землі. За його словами, близько 73% фермерів проти того, щоб зняти мораторій на продаж землю іноземцям. Ще 80% виступають за те, щоб мати землю у власності.

Українці, які володіють землею і працюють на ній, повинні отримати пільги. Ми повинні якийсь час продавати землю тільки українцям. На другому етапі через кілька років можна продавати землю іноземним компаніям, які будуть на ній працювати і давати роботу українцям. Залишилося тільки одне — як врегулювати питання з іноземцями, які зараз орендують землю і працюють на ній, — сказав він.

Нагадаємо, що «Слуга народу» зареєструвала у парламенті законопроект № 2194, яким пропонується дозволити іноземним громадянам купувати в Україні земельні ділянки несільськогосподарського призначення, розташовані за межами населених пунктів.