Олександр Ткаченко – головний кандидат на посаду глави КМДА. Фото:

https://racurs.ua/ua/n127916-zelenskyy-nazvav-osnovnogo-kandydata-na-posadu-golovy-kmda.html

Ракурс

Олександр Ткаченко, нардеп від «Слуги народу» та екс-гендиректор групи компанії «1+1», є основним кандидатом на посаду глави Київської міської державної адміністрації.

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На цю посаду є ще кілька претендентів, але один із них має заплямовану у минулому репутацію. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час сьогоднішнього прес-марафону в Києві.

Інший кандидат, на відміну від Ткаченка, за словами Зеленського, не викликав у нього довіри.

Розглядається кандидатура Ткаченко. Крім нього я нікого не бачив. Є ще дві людини. З одним я ще не зустрічався, а з іншим … Ну, я ще не готовий з ним працювати, тому що в минулому у цієї особи були не дуже чесні дії. Тому я не розглядаю цього кандидата, — зазначив президент.

Глава держави додав, що наразі в комітетах Верховної Ради доопрацьовують закон про столицю. Змін до законопроекту президентові ще не демонстрували. Зеленський пообіцяв підписати законопроект після того, як вивчить його й документ буде ухвалений парламентом.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» та колишній генеральний директор групи компанії «1+1» Олександр Ткаченко претендує на посаду голови Київської міської державної адміністрації. Нардеп заявив, що обговорював це питання з президентом Володимиром Зеленським.