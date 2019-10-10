Названа дата проведення всеукраїнського перепису населення. Фото: Мінфін

https://racurs.ua/ua/n127914-nazvana-data-provedennya-vseukrayinskogo-perepysu-naselennya.html

Ракурс

Всеукраїнський перепис населення пройде в Україні в період з 10 листопада по 23 грудня 2020 року. На його проведення до бюджету наступного року планують закласти 3,4 млрд грн.

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Як повідомили «Українській правді» у Державній службі статистики України, з 10 по 30 листопада наступного року респонденти отримають доступ до web-порталу для надання відповідей через інтернет.

У свою чергу з 3 по 23 грудня опитування населення проводитиметься методом обходу та заповнення переписної документації за допомогою планшетів.

У відомстві розповіли, що для уникнення подвійного підрахунку і недообліку 24−26 грудня 2020 року буде проведено вибірковий контрольний обхід житлових будинків.

Нагадавши. міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет казав, що перепис населення обійдеться Україні у 5 млрд грн.