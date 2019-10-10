Зеленський і ЗМІ: як мережа реагує на прес-марафон президента, фото — telegra.ph

https://racurs.ua/ua/n127913-na-rivni-vojdya-afrykanskogo-plemeni-yak-mereja-reaguie-na-pres-marafon-zelenskogo.html

Ракурс

Сьогодні, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський проводить прес-марафон в гастрономічному просторі Kyiv Food Market. У мережі жваво почали реагувати на подію ще відучора, коли про неї оголосили в Офісі президента.

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Михайло Ткач пожартував, що Зеленський перейменує фудмаркет в Офіс їжі, а також запропонував йому нову ідею для наступного спілкування зі ЗМІ.

Колесо огляду обертається. Президент знаходиться в одній з кабінок. Журналісти стоять в черзі. В кожну кабінку заходять по чотири журналіста відповідно до черги. Ті хто потрапляють у кабінку до президента — ставлять питання поки колесо робить одне коло, — написав Ткач.

Відеоблогер Яніна Соколова пояснила, чому відмовилася піти на спілкування із главою держави у фудмаркет.

Пускати до хана (тобто, до Володимира Олександровича) будуть групою по 7−10 людей. Я з дитинства не люблю колективного аналізу, тому в ангар не піду. Але пропоную наступного разу в сауну, туди точно прийду. І не одна. З групою хлопців у камуфляжі із Золотого.

Частина журналістів позаздрила колегам, оскільки їм під час прес-марафону поталанило пообідати. Утім, пожартували, що не було шаурми (у День Києва в травні Зеленський у своєму привітанні розповів, що йому подобається ця страва — «Ракурс»).

Їм накрили стола! Бургери, картопля, піца! Шаурми немає. Можливо, наступній партії журналістів накрутять, — написали у «Телеграфі».

Політичний психолог Олег Покальчук пригадав, що 10 жовтня у світі відзначають День психічного здоров’я.

Прес-марафон в день психічного здоров’я без присутності санітарів не можна вважати ефективною терапією, — іронізує Покальчук.

Після початку прес-марафону в мережу почали з’являтися саркастичні реакції на відповіді президента.

Екс-міністр Володимир Омелян попросив пояснити Зеленському, що йому категорично не можна спілкуватися англійською. І через те, що він погано розуміє англомовного співрозмовника, і через акцент та граматику.

Це звучить на рівні вождя африканського племені, що вперше потрапив у супермаркет і хоче купити пиво й жуйки, — іронізує Омелян.

Редактор «Новинарні» Дмитро Лиховій порівняв прес-марафон із путінськими «діалогами з народом».

Очевидно, що все це дивне дійство має на меті донесення не інформації чи смислів, а емоцій і вражень до аудиторії Зеленського. У нього досі триває виборча кампанія, боротьба за лайки і сердечка. Мета — підтримати рейтинг. Ми цю какофонію із тезами, що одна одній суперечать, від Зе-команди й так щодня чуємо, — написав Лиховій.

Віталій Портников обурився словами Зеленського стосовно Сергія Пашинського. Нагадаємо, що президент публічно назвав його бандитом.

Без судових рішень, просто тому, що йому так хочеться — це звичайний пострадянський диктатор, маленький Путін або Лукашенко. Така людина здатна довести свою країну тільки до Руїни, — вважає журналіст.

Юрій Бірюков зауважив, що Зеленський дуже часто згадував сьогодні у відповідях Порошенка та партію «Європейська солідарність».

Це якесь вселенське зло. У всьому. Завжди, — написав журналіст.

Блогер Mason Lemberg пробігся по стрічці новин і зробив такі жорсткі висновки: це суцільний ходячий набір комплексів і скелетів в шафі; патологічний брехун, який заганяється в двох фразах з інтервалом у п’ять хвилин.

Тим часом заступник керівник Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, чому для прес-марафона обрали саме київський продовольчий ринок.

Ми не хотіли проводити захід в офіційних приміщеннях, а це місце підходить за форматом і для кількості акредитованих журналістів, — заявив він виданню «Петр и Мазепа».

Тимошенко пояснив, що в Офісі президенті не хотіли проводити прес-марафон в офіційному приміщенні. Щодо ціни оренди залу, то організатори «платили тільки за їжу, якою пригощали журналістів». Заявку на захід подавала й російська пропагандистка Ольга Скабеєва, але їй відмовили в акредитації.