Володимир Зеленський влаштував незвичайну прес-конференцію. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n127875-zelenskyy-i-300-jurnalistiv-prezydent-provodyt-pres-marafon-u-fudmarketi-translyaciya.html

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Володимир Зеленський, президент України, 10 жовтня влаштував прес-марафон у київському фудмаркеті Kyiv Food Market.

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Масштабна прес-конференція глави держави розпочнеться о 10.00. Президент відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня. Прес-марафон українського лідера може тривати до 10 годин. Про це повідомила прес-секретар Зеленського Юлія Мендель на власній сторінці у Facebook.

Формат заходу буде наступним: журналісти ставитимуть запитання президентові групами по 7−10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну кожних 30 хвилин. Мендель заявила, що Офіс президента акредитував на захід понад 300 журналістів.

Відомо, що сам фудмаркет працюватиме у звичайному режимі, незважаючи на масштабну прес-конференцію глави держави.

Як відомо, команда Зеленського не вперше дивує українців незвичайним спілкуванням з представниками медіа. Так, 17 липня на каналі Володимира Зеленського в YouTube з’явилося інтерв’ю під назвою «Відверто з президентом». Глава держави тоді за кермом автомобіля Tesla розповідав про найбільш актуальні питання для України. А в серпні з’явилося інтерв’ю Зеленського колезі зі знімального майданчику серіалу «Слуга народу» Станіславу Боклану.

Нагадаємо, 9 жовтня Володимир Зеленський анонсував вельми незвичайну зустріч з журналістами в фудмаркете Kyiv Food Market. Журналісти мали всього кілька годин, щоб встигнути записатися на зустріч із президентом.