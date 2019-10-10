Владимир Зеленский устроил необычную пресс-конференцию. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, 10 октября устроил пресс-марафон в киевском фудмаркете Kyiv Food Market.

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Масштабная пресс-конференция главы государства начнется в 10.00. Президент будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня. Пресс-марафон украинского лидера может длиться до 10 часов. Об этом сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель на собственной странице в Facebook.

Формат мероприятия будет следующим: журналисты будут задавать вопросы президенту группами по 7−10 человек. Группы будут менять друг друга каждые 30 минут. Мендель заявила, что Офис президента аккредитовал на мероприятие свыше 300 журналистов.

Известно, что сам фудмаркет будет работать в обычном режиме, несмотря на масштабную пресс-конференцию главы государства.

Как известно, команда Зеленского не впервые удивляет украинцев необычным общением с представителями медиа. Так, 17 июля на канале Владимира Зеленского в YouTube появилось интервью под названием «Откровенно с президентом». Глава государства тогда за рулем автомобиля Tesla рассказывал о наиболее актуальных вопросах для Украины. А в августе появилось интервью Зеленского коллеге по съемочной площадке сериала «Слуга народа» Станиславу Боклану.

Напомним, 9 октября Владимир Зеленский анонсировал весьма необычную встречу с журналистами в фудмаркете Kyiv Food Market. Журналисты имели всего несколько часов, чтобы успеть записаться на встречу с президентом.