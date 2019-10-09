Хлеба и зрелищ: президент проведет групповую пресс-конференцию в фудмаркете. Фото: UApotal

https://racurs.ua/n127869-hleba-i-zrelisch-prezident-provedet-gruppovuu-press-konferenciu-v-fudmarkete.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, анонсировал весьма необычную встречу с журналистами на 10 октября. Она должна пройти в фудмаркете Kyiv Food Market.

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Мероприятие начнется в 10.00. В Kyiv Food Market глава государства будет отвечать на вопросы журналистов на протяжении всего дня, сообщили в Офисе президента Украины.

В ведомстве рассказали, что представители СМИ будут задавать вопросы главе государства группами, в состав которых войдут по 7−10 человек. Каждые полчаса такие группы будут меняться, а формировать их будут по списку аккредитации.

Интересно, что о событии у президента сообщили сегодня около 15.30 и указали, что аккредитацию можно получить только до 18.00. Таким образом, записаться на встречу с президентом нужно было еще успеть.

Ожидается, что общение Зеленского с журналистами будет транслироваться в социальных сетях и на телевидении. Также известно, что сам фудмаркет будет работать в обычном режиме, несмотря на пресс-конференцию.

Напомним, что Зеленский 1 октября срочно собрал СМИ на брифинг, посвященный подписанию так называемой «формулы Штайнмайера».