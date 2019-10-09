Суд обязал НАБУ открыть дело против Кличко: в чем подозревают мэра. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n127868-sud-obyazal-nabu-otkryt-delo-protiv-klichko-v-chem-podozrevaut-mera.html

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Виталий Кличко, мэр Киева, станет фигурантом уголовного производства по факту злоупотребления властью и хищения средств при реконструкции Шулявского моста. Сегодня Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть соответствующее производство.

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Как говорится в материалах суда, киевский мэр и другие должностные лица Киевской городской государственной администрации, а также должностные лица коммунального предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» совершают действия, направленные на использование бюджетных средств в завышенных размерах.

В материалах дела указано, что средства получает ООО «Северо-Украинский строительный альянс», которое выиграло тендер в результате «фиктивного проведения тендерных процедур».

Кроме того, Кличко подозревают в содействии незаконному обогащению частных лиц за счет средств бюджета Киева в особо крупных размерах. По версии следствия, мэр Киева незаконно способствовал реализации имущественных прав юридических лиц, связанных с его бывшим политическим соратником Максимом Микитасем.

Напомним, что НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного предложения взятки 20 млн долл. главе Офиса президента Андрею Богдану. Это произошло после того, как Кличко требовал от НАБУ проверить обвинения Богдана в свой адрес.