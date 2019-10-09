Новини України

Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Кличка: у чому підозрюють мера. Фото: ТСН

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Віталій Кличко, мер Києва, стане фігурантом кримінального провадження за фактом зловживання владою та розкрадання коштів при реконструкції Шулявського мосту. Сьогодні Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити відповідне провадження.

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Як йдеться в матеріалах суду, київський міський голова та інші посадові особи Київської міської державної адміністрації, а також посадові особи комунального підприємства «Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва» вчиняють дії, спрямовані на використання бюджетних коштів в завищених розмірах.

В матеріалах справи зазначено, що кошти отримує ТОВ «Північно-Український будівельний альянс», яке виграло тендер в результаті «фіктивного проведення тендерних процедур».

Крім того, Кличка підозрюють у сприянні незаконному збагаченню приватних осіб за рахунок коштів бюджету Києва в особливо великих розмірах. За версією слідства, мер Києва незаконно сприяв реалізації майнових прав юридичних осіб, пов’язаних з його колишнім політичним соратником Максимом Микитасем.

Нагадаємо, що НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом можливої пропозиції хабара 20 млн дол. главі офісу президента Андрію Богдану. Це сталося після того, як Кличко вимагав від НАБУ перевірити звинувачення Богдана в свою адресу.