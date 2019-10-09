Новини України

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Ракурс
У Зеленського розповіли, які дороги в Україні можуть зробити платними. Фото: sud.ua

У Зеленського розповіли, які дороги в Україні можуть зробити платними

9 жов 2019, 20:34
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Владислав Криклій, міністр інфраструктури України розповів, які дороги в Україні можуть зробити платними. За його словами, зараз в уряді розглядають три напрямки, де можуть з’явитися платні дороги.

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В ефірі телеканалу «1+1 міністр заявив, що в даний момент одеську трасу автобаном робити не збираються, так як це «не зовсім актуально».

Якщо ми хочемо говорити про якісь платні дороги, концесійні, то у нас є інші ділянки. Наприклад, київська кільцева, була б дуже актуальною. На цій ділянці точно потрібно щось робити, — повідомив він.

За словами міністра, концесійні платні дороги завжди повинні бути альтернативними безкоштовним. Він додав, що в уряді мають розробити план з будівництва платних доріг у напрямку Львів-Краковець і Біла Церква-Київ. Крім того, платним проїзд може бути на київській кільцевій дорозі.

Нагадаємо, в липні президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення якості доріг. Документом передбачається низка заходів щодо створення безпечних умов автомобілістам та розвитку мережі якісних доріг.

Джерело: Ракурс


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