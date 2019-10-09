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У Зеленского рассказали, какие дороги в Украине могут сделать платными. Фото: sud.ua

У Зеленского рассказали, какие дороги в Украине могут сделать платными

9 окт 2019, 20:34
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Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины рассказал, какие дороги в Украине могут сделать платными. По его словам, сейчас в правительстве рассматривают три направления, где могут появиться платные дороги.

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В эфире телеканала «1+1 министр заявил, что в данный момент одесскую трассу автобаном делать не собираются, так как это «не совсем актуально».

Если мы хотим говорить о каких-то платных дорогах, концессионные, то у нас есть другие участки. Например, киевская кольцевая, была бы очень актуальной. На этом участке точно нужно что-то делать, — сообщил он.

По словам министра, концессионные платные дороги всегда должны быть альтернативными бесплатным. Он добавил, что в правительстве должны разработать план по строительству платных дорог по направлению Львов-Краковец и Белая Церковь-Киев. Кроме того, платным проезд может быть на киевской кольцевой дороги.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении качества дорог. Документом предусматривается ряд мер по созданию безопасных условий автомобилистам и развития сети качественных дорог.

Источник: Ракурс


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