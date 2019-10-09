В Запорожье маршрутка врезалась в грузовик, есть жертвы. Фото: Нацполиция

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ДТП в Запорожье с участием маршрутного такси и грузового автомобиля забрало жизнь одного человека. Еще восемь человек получили различные травмы.

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Страшная авария произошла сегодня около 14.20 на улице Истомина в Днепровском районе Запорожья, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Пострадавших госпитализировали в больницу, среди них двое несовершеннолетних.

По информации местного издания 061.ua, маршрутное такси № 49 по непонятным причинам врезалось в припаркованную фуру. От сильного удара переднюю часть микроавтобуса с пассажирами буквально смяло.

Водитель маршрутки также получил травмы. Его доставили в больницу, откуда он сбежал. Сейчас его разыскивает полиция, сообщили в сюжете ТСН.

Напомним, что 21 сентяря в ДТП в Одесской области с участием грузовика и переполненной маршрутки погибли девять человек.