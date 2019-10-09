Новини України

У Запоріжжі маршрутка врізалася у вантажівку, є жертви. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n127866-u-zaporijji-marshrutka-vrizalasya-u-vantajivku-ie-jertvy-video.html

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ДТП у Запоріжжі за участю маршрутного таксі та вантажного автомобіля забрало життя однієї людини. Ще восьмеро осіб отримали різні травми.

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Страшна аварія сталася сьогодні близько 14.20 на вулиці Істоміна у Дніпровському районі Запоріжжя, повідомили в прес-службі Національної поліції.

Постраждалих госпіталізували до лікарні, серед них двоє неповнолітніх.

За інформацією місцевого видання 061.ua, маршрутне таксі № 49 з незрозумілих причин врізалася в припарковану фуру. Від сильного удару передню частину мікроавтобуса з пасажирами буквально зім’яло.

Водій маршрутки також отримав травми. Його доставили в лікарню, звідки він втік. Зараз його розшукує поліція, повідомили в сюжеті ТСН.

Нагадаємо, що 21 вересеня у ДТП в Одеській області за участю вантажівки і переповненої маршрутки загинули дев’ятеро осіб.