Новини України

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Ракурс
Хліба і видовищ: президент проведе групову прес-конференцію в фудмаркеті. Фото: UApotal

Хліба і видовищ: президент проведе групову прес-конференцію в фудмаркеті

9 жов 2019, 22:03
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Володимир Зеленський, президент України, анонсував вельми незвичайну зустріч з журналістами на 10 жовтня. Вона повинна пройти в фудмаркете Kyiv Food Market.

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Захід розпочнеться о 10.00. У Kyiv Food Market глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня, повідомили в Офісі президента України.

У відомстві розповіли, що представники ЗМІ будуть задавати питання главі держави групами, до складу яких увійдуть по 7−10 осіб. Кожні півгодини такі групи будуть змінюватися, а формувати їх будуть за списком акредитації.

Цікаво, що про події у президента повідомили сьогодні близько 15.30 і вказали, що акредитацію можна отримати тільки до 18.00. Таким чином, записатися на зустріч з президентом потрібно було ще встигнути.

Очікується, що спілкування Зеленського з журналістами транслюватиметься в соціальних мережах і на телебаченні. Також відомо, що сам фудмаркет працюватиме у звичайному режимі, незважаючи на прес-конференцію.

Нагадаємо, що Зеленський 1 жовтня терміново зібрав ЗМІ на брифінг, присвячений підписанню так званої «формули Штайнмаєра».

Джерело: Ракурс


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