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Ракурс
Марк Рютте, фото: kremlin.ru

Дело MH17: премьера Нидерландов наградили в Австралии за усилия в расследовании катастрофы (ВИДЕО)

10 окт 2019, 09:18
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время пребывания с трехдневным рабочим визитом в Австралии получил награду «Орден Австралии» за приложенные им усилия в рамках расследования катастрофы малазийского «Боинга-777» рейса MH17, а также «хорошее сотрудничество между Нидерландами и Австралией».

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Награду вручил генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли, сообщает нидерландское издание RTL Nieuws.

Также на церемонии присутствовал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Отмечается, что полученная Рютте медаль предоставляется за особые достижения и заслуги перед Австралией или человечеством вообще.

Поскольку Рютте не является гражданином Австралии, орден он получил в статусе «почетный товарищ».

Катастрофа малазийского «Боинга», который следовал рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, произошла в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Международное расследование установило, что этот пассажирский самолет был сбит зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства.

Ракета, которая попала в самолет, была запущена с временно оккупированных территорий из района города Снежное.

В результате погибли все 298 человек, находившихся на борту, из них 38 являются гражданами Австралии.

Напомним, родственникам жертв катастрофы MH17 недавно показали здание судебного комплекса, где будут рассматривать это дело.


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