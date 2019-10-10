Марк Рютте, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n127874-delo-mh17-premera-niderlandov-nagradili-v-avstralii-za-usiliya-v-rassledovanii-katastrofy-video.html

Ракурс

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время пребывания с трехдневным рабочим визитом в Австралии получил награду «Орден Австралии» за приложенные им усилия в рамках расследования катастрофы малазийского «Боинга-777» рейса MH17, а также «хорошее сотрудничество между Нидерландами и Австралией».

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Награду вручил генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли, сообщает нидерландское издание RTL Nieuws.

Также на церемонии присутствовал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Отмечается, что полученная Рютте медаль предоставляется за особые достижения и заслуги перед Австралией или человечеством вообще.

Поскольку Рютте не является гражданином Австралии, орден он получил в статусе «почетный товарищ».

Катастрофа малазийского «Боинга», который следовал рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, произошла в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Международное расследование установило, что этот пассажирский самолет был сбит зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства.

Ракета, которая попала в самолет, была запущена с временно оккупированных территорий из района города Снежное.

В результате погибли все 298 человек, находившихся на борту, из них 38 являются гражданами Австралии.

Mark Rutte heeft op zijn werkbezoek in Australië een hoge onderscheiding gekregen. Hij kreeg de onderscheiding onder meer voor zijn uitstekende leiderschap tijdens het MH17-drama. pic.twitter.com/1uWPwgt6lq — RTL Nieuws (@RTLnieuws) 9 жовтня 2019 р.

Напомним, родственникам жертв катастрофы MH17 недавно показали здание судебного комплекса, где будут рассматривать это дело.