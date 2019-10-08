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Катастрофа MH17: Нидерланды будут расследовать причину незакрытия Украиной воздушного пространства, фото — ТСН

Катастрофа MH17: Нидерланды будут расследовать причину незакрытия Украиной воздушного пространства

8 окт 2019, 22:04
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Генеральные штаты Нидерландов 8 октября поддержали предложение о проведении дополнительного расследования по катастрофе MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года. Парламент этой страны решил исследовать «роль Украины» в сбивании «Боинга».

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Как сообщил депутат от CDA (Христианско-демократической партии) Крис ван Дам в Twitter, Нидерланды намерены узнать, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий в 2014 году.

Соответствующее предложение в Генеральные штаты подала Христианско-демократическая партия и парламент единогласно поддержал проведение такого расследования.

Руководитель дипломатии страны Стефан Блок объяснил, что провести такое расследование без сотрудничества с Россией будет нелегко.

5 октября ближайшим родственникам жертв авиакатастрофы малайзийского «Боинга» показали здание судебного комплекса «Схипхол», где будут рассматривать дело о катастрофе. Суд по этому делу начнется 9 марта 2020 года.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines «Боинг-777» рейса MH-17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года ракетой, запущенной с временно оккупированных территорий. В результате погибли 298 человек — все, кто находился на борту.

В июле этого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не признает результатов международного расследования этой катастрофы.

Источник: Ракурс


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