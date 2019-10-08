Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Погода в Украине. Фото: Ракурс

Погода в Украине на 9 октября: потепление принесет дожди на запад и север (КАРТА)

8 окт 2019, 21:35
999

Погода в Украине 9 октября ожидается дождливая в ряде регионов. Осадки принесет потепление, которое понемногу будет ощущаться в северных, центральных и западных регионах страны.

Loading...

Столбики термометров покажут минусовые значения ночью в ряде областей востока и юга. Ожидается от 1° до 3° мороза. На запад и север придуть теплые массы воздуха и нагреют эти регионы до 10−15° тепла днем. Ветер юго-западный, 7−12 м/с, сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 9 октября ожидается дождливая днем ​​и без существенных осадков ночью. Температура воздуха ночью 3−5° тепла, а днем ​​10−12°.

Во Львове в среду пойдет дождь ночью и днем. Столбики термометров ночью покажут 3−5° тепла, днем ​​13−15° выше нуля.

В Одессе в ближайшие сутки осадков не предвидится. Ночью температура воздуха 4−6° тепла, а днем ​​14−16° тепла по Цельсию.

В Днепре завтра синоптики спрогнозировали холодную и сухую погоду. Ночью температура воздуха 1−3° мороза, а днем ​​12−14° выше нуля.

В Харькове в среду дождь пойдет днем. Ночью температура воздуха будет колебаться от -1° до +1°, днем ​​7−9° выше нуля.

Погода в Украине на 9 октября. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитную обстановку в Украине 9 октября прогнозируют относительно спокойную. Небольшие возмущения ожидаются только утром.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

«Ракурс» сообщал, что в Киеве 7 октября шел мокрый снег. Он быстро растаял, а очевидцы делились видео с первым снегом в соцсетях.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Хотел вернуть деньги Януковича: Луценко рассказал о встрече с Джулиани, на которую его приглашали четыре раза (ВИДЕО)

Экс-генпрокурор Украины Луценко встречался с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани в США, поскольку намеревался вернуть украденные деньги беглого президента Януковича. Луценко рассказал о встрече, на которую его приглашали четыре раза

Новости Украины
20:09

Дело «ПриватБанка» снова отложили, судья назначила дебаты

Хозяйственный суд Киева отложил принятие решения по «делу ПриватБанка». Фемида начала рассмотрение дела о признании недействительным договора о продаже акций «ПриватБанка» правительству во время национализации в 2016 году

Новости Украины
19:11
Новости партнеров
Загрузка...