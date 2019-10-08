Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n127824-pogoda-v-ukraine-na-9-oktyabrya-poteplenie-prineset-dojdi-na-zapad-i-sever-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 9 октября ожидается дождливая в ряде регионов. Осадки принесет потепление, которое понемногу будет ощущаться в северных, центральных и западных регионах страны.

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Столбики термометров покажут минусовые значения ночью в ряде областей востока и юга. Ожидается от 1° до 3° мороза. На запад и север придуть теплые массы воздуха и нагреют эти регионы до 10−15° тепла днем. Ветер юго-западный, 7−12 м/с, сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 9 октября ожидается дождливая днем ​​и без существенных осадков ночью. Температура воздуха ночью 3−5° тепла, а днем ​​10−12°.

Во Львове в среду пойдет дождь ночью и днем. Столбики термометров ночью покажут 3−5° тепла, днем ​​13−15° выше нуля.

В Одессе в ближайшие сутки осадков не предвидится. Ночью температура воздуха 4−6° тепла, а днем ​​14−16° тепла по Цельсию.

В Днепре завтра синоптики спрогнозировали холодную и сухую погоду. Ночью температура воздуха 1−3° мороза, а днем ​​12−14° выше нуля.

В Харькове в среду дождь пойдет днем. Ночью температура воздуха будет колебаться от -1° до +1°, днем ​​7−9° выше нуля.

Геомагнитную обстановку в Украине 9 октября прогнозируют относительно спокойную. Небольшие возмущения ожидаются только утром.

«Ракурс» сообщал, что в Киеве 7 октября шел мокрый снег. Он быстро растаял, а очевидцы делились видео с первым снегом в соцсетях.