История УПА: в лесах Ивано-Франковской области откопали неизвестные архивы о выборах в 1946 году, фото — Центр исследований освободительного движения

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В лесах Ивано-Франковской области нашли неизвестные ранее отчеты Украинской повстанческой армии. Два повстанческие архива с документами нашли в молочном бидоне и передали Центру исследований освободительного движения.

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Бидон и ящик нашли в Стратинском лесу в Рогатинском районе. Повстанцы УПА в свое время хранили там свои документы, сообщили 8 октября в Центре.

Несколько сотен найденных документов создали в 1945—1946 годах. Историки получили отчеты подполья ОУН и подразделений УПА из Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей. В бидоне нашли и неизвестные ранее типы бофонов — подпольные деньги и векселя.

В документах говорится о выборах в Верховный Совет УССР, которые состоялись в 1946 году. Это было первое голосование на западноукраинских землях, которое должно было стать формальной легализацией оккупации региона. Подполье намеревалось сорвать выборы, чтобы засвидетельствовать реальную силу УПА.

Вероятно, архив предназначался для информирования лидеров ОУН и главного командования УПА. Мы впервые обнаружили кримптонимы подпольной почты «АА» и «612», — рассказал Руслан Забилый, генеральный директор Национального музея «Тюрьма на Лонцкого» и член Ученого совета Центра исследований освободительного движения.

Один из архивов очень хорошо сохранился, его обработают реставраторы и историки. Впоследствии его обнародуют в Электронном архиве освободительного движения. Другой поврежден и не подлежит даже реставрации. Реставратор Национального музея «Тюрьма на Лонцкого» Елена Папевская законсервирует архив и отреставрирует немецкий минометный ящик, в которой он хранился.