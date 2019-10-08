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История УПА: в лесах Ивано-Франковской области откопали неизвестные архивы о выборах в 1946 году, фото — Центр исследований освободительного движения

В лесах Ивано-Франковской области откопали неизвестные архивы УПА о выборах 1946 года (ФОТО)

8 окт 2019, 20:57
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В лесах Ивано-Франковской области нашли неизвестные ранее отчеты Украинской повстанческой армии. Два повстанческие архива с документами нашли в молочном бидоне и передали Центру исследований освободительного движения.

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Бидон и ящик нашли в Стратинском лесу в Рогатинском районе. Повстанцы УПА в свое время хранили там свои документы, сообщили 8 октября в Центре.

Несколько сотен найденных документов создали в 1945—1946 годах. Историки получили отчеты подполья ОУН и подразделений УПА из Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей. В бидоне нашли и неизвестные ранее типы бофонов — подпольные деньги и векселя.

История УПА: в лесах Ивано-Франковской области откопали неизвестные архивы о выборах в 1946 году, фото — Центр исследований освободительного движения

В документах говорится о выборах в Верховный Совет УССР, которые состоялись в 1946 году. Это было первое голосование на западноукраинских землях, которое должно было стать формальной легализацией оккупации региона. Подполье намеревалось сорвать выборы, чтобы засвидетельствовать реальную силу УПА.

История УПА: в лесах Ивано-Франковской области откопали неизвестные архивы о выборах в 1946 году, фото — Центр исследований освободительного движения

Вероятно, архив предназначался для информирования лидеров ОУН и главного командования УПА. Мы впервые обнаружили кримптонимы подпольной почты «АА» и «612», — рассказал Руслан Забилый, генеральный директор Национального музея «Тюрьма на Лонцкого» и член Ученого совета Центра исследований освободительного движения.

История УПА: в лесах Ивано-Франковской области откопали неизвестные архивы о выборах в 1946 году, фото — Центр исследований освободительного движения

Один из архивов очень хорошо сохранился, его обработают реставраторы и историки. Впоследствии его обнародуют в Электронном архиве освободительного движения. Другой поврежден и не подлежит даже реставрации. Реставратор Национального музея «Тюрьма на Лонцкого» Елена Папевская законсервирует архив и отреставрирует немецкий минометный ящик, в которой он хранился.

История УПА: в лесах Ивано-Франковской области откопали неизвестные архивы о выборах в 1946 году, фото — Центр исследований освободительного движения

Источник: Ракурс


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