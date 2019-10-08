Історія УПА: у лісах Івано-Франківщини відкопали невідомі архіви про вибори 1946 року, фото — Центр досліджень визвольного руху

https://racurs.ua/ua/n127823-u-lisah-ivano-frankivschyny-vidkopaly-nevidomi-arhivy-upa-pro-vybory-1946-roku-foto.html

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В лісах Івано-Франківської області відкопали невідомі раніше звіти Української повстанської армії. Два повстанські архіви з документами знайшли в молочному бідоні і передали Центру досліджень визвольного руху.

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Бідон і скриньку знайшли у Стратинському лісі в Рогатинському районі. Повстанці УПА свого часу зберігали там свої документи, повідомили 8 жовтня у Центрі.

Кілька сотень знайдених документів створили у 1945—1946 роках. Історики отримали звіти підпілля ОУН та підрозділів УПА з Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. У бідоні відшукали й невідомі раніше типи бофонів — підпільні гроші й векселі.

У документах йдеться про вибори до Верховної Ради УРСР, які відбулися у 1946 році. Це було перше голосування на західноукраїнських землях, яке мало стати формальною легалізацію окупації регіону. Підпілля мало намір зривати вибори, аби засвідчити реальну силу УПА.

Ймовірно, архів призначався для інформування лідерів ОУН та головного командування УПА. Ми вперше виявили кримптоніми підпільної пошти «АА» та «612», — розповів Руслан Забілий, генеральний директор Національного музею «Тюрма на Лонцького» та член Вченої ради Центру досліджень визвольного руху.

Один з архівів дуже добре зберігся, його опрацюють реставратори та історики і згодом оприлюднять в Електронному архіві визвольного руху. Інший пошкоджений і не підлягає навіть реставрації. Реставратор Національного музею «Тюрма на Лонцького» Олена Папевська законсервує архів та відреставрує німецьку мінометну скриньку, в якій він зберігався.