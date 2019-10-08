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Історія УПА: у лісах Івано-Франківщини відкопали невідомі архіви про вибори 1946 року, фото — Центр досліджень визвольного руху

У лісах Івано-Франківщини відкопали невідомі архіви УПА про вибори 1946 року (ФОТО)

8 жов 2019, 20:57
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В лісах Івано-Франківської області відкопали невідомі раніше звіти Української повстанської армії. Два повстанські архіви з документами знайшли в молочному бідоні і передали Центру досліджень визвольного руху.

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Бідон і скриньку знайшли у Стратинському лісі в Рогатинському районі. Повстанці УПА свого часу зберігали там свої документи, повідомили 8 жовтня у Центрі.

Історія УПА: у лісах Івано-Франківщини відкопали невідомі архіви про вибори 1946 року, фото — Центр досліджень визвольного руху

Кілька сотень знайдених документів створили у 1945—1946 роках. Історики отримали звіти підпілля ОУН та підрозділів УПА з Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. У бідоні відшукали й невідомі раніше типи бофонів — підпільні гроші й векселі.

У документах йдеться про вибори до Верховної Ради УРСР, які відбулися у 1946 році. Це було перше голосування на західноукраїнських землях, яке мало стати формальною легалізацію окупації регіону. Підпілля мало намір зривати вибори, аби засвідчити реальну силу УПА.

Історія УПА: у лісах Івано-Франківщини відкопали невідомі архіви про вибори 1946 року, фото — Центр досліджень визвольного руху

Ймовірно, архів призначався для інформування лідерів ОУН та головного командування УПА. Ми вперше виявили кримптоніми підпільної пошти «АА» та «612», — розповів Руслан Забілий, генеральний директор Національного музею «Тюрма на Лонцького» та член Вченої ради Центру досліджень визвольного руху.

Один з архівів дуже добре зберігся, його опрацюють реставратори та історики і згодом оприлюднять в Електронному архіві визвольного руху. Інший пошкоджений і не підлягає навіть реставрації. Реставратор Національного музею «Тюрма на Лонцького» Олена Папевська законсервує архів та відреставрує німецьку мінометну скриньку, в якій він зберігався.

Історія УПА: у лісах Івано-Франківщини відкопали невідомі архіви про вибори 1946 року, фото — Центр досліджень визвольного руху

Історія УПА: у лісах Івано-Франківщини відкопали невідомі архіви про вибори 1946 року, фото — Центр досліджень визвольного руху

Джерело: Ракурс


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