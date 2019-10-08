Украинский скандал в США: Луценко рассказал о встрече с Джулиани, фото — НВ

https://racurs.ua/n127822-hotel-vernut-dengi-yanukovicha-lucenko-rasskazal-o-vstreche-s-djuliani-na-kotoruu-ego.html

Ракурс

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко встречался с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани в США, поскольку намеревался вернуть украденные деньги президента беглого Виктора Януковича. Луценко рассказал о встрече, на которую его приглашали четыре раза, в эфире радио «Новое время».

Loading...

Меня приглашали несколько раз, я согласился, потому что имел свой национальный интерес, — рассказал Луценко.

Впервые генпрокурора Луценко пригласили на встречу с Джулиани в конце 2017 года, но он тогда был в центре скандала с нардепом Надеждой Савченко, затем — с Михаилом Саакашвили. После третьего приглашения Луценко вылетел в США, но во время пересадки в Амстердаме выяснилось, что рейс в США отменили. Четвертый раз его пригласили на встречу в начале 2018 года, генпрокурор взял отпуск и вместе со своим сыном отправился в США как частное лицо.

Я хотел добиться общего с США следствия относительно денег организованной преступной группы Януковича, большая часть которых осела в США, — рассказал Луценко.

Он утверждает, что хотел узнать у Джулиани, «в какую дверь можно стучать», чтобы совместно с американскими органами арестовать 7 млрд долл. На эту сумму правительство Януковича разместило украинские облигации внешнего займа. Выплаты по этому долгу должен был получить хедж-фонд в США.

Встречи Луценко и Джулиани продолжались три дня. Они ежедневно разговаривали по два-три часа. Адвокат Трампа интересовался вероятным вмешательством украинских политиков в американские выборы 2016 года. Речь шла о передаче Хиллари Клинтон материалов «черной бухгалтерии Партии регионов», а именно о помощи руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта президенту-беглецу Януковичу.

Кроме того, Луценко с Джулиани обсуждали дело газодобывающей компании Burisma, в совет директоров которой входил сын Джо Байдена, который считается главным оппонентом Трампа на выборах 2020 года.

Burisma была собственностью экс-министра Николая Злочевского. Он, вероятно, заставлял подчиненных незаконно выдавать лицензии для своей фирмы. Членом правления компании стали экс-президент Польши Квасьневский и сын вице-президента США Хантер Байден, — рассказал Луценко.

Он заявил, что Квасневский и Байден получали немалые средства ежемесячно, например, общая сумма выплат Хантеру Байдена составила почти миллион долларов.

Разговоры с Джулиани Луценко закончил утверждением о том, что украинское законодательство не позволяет расследовать возможный конфликт между правительством США и бывшим вице-президентом. Джулиани предложил организовать визит генпрокурора к будущему руководителю Министерства юстиции США. Впрочем, такой визит не состоялся.

Сегодня также стало известно, что председатель юридического комитета Сената США Линдси Грэм пригласила Рудольфа Джулиани свидетельствовать о коррупции в Украине. Джулиани в ответ заявил, что «любит Линдси, но все еще является юристом», сообщает CNBC.

Напомним, что Джулиани защищал Трампа, против которого начали следствие по делу об импичменте, которое инициировала Палата представителей Конгресса США.