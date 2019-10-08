Український скандал у США: Луценко розповів про зустріч із Джуліані, фото — НВ

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Екс-генпрокурор України Юрій Луценко зустрічався із адвокатом президента США Рудольфом Джуліані у США, оскільки мав намір повернути вкрадені гроші президента-втікача Віктора Януковича. Луценко розповів про зустріч, на яку його запрошували чотири рази, в ефірі радіо «Новое время».

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Мене запрошували декілька разів, я погодився, бо мав свій національний інтерес, — розповів Луценко.

Вперше генпрокурора Луценка запросили на зустріч із Джуліані в кінці 2017 року, але він тоді був у центрі скандалу із нардепом Надією Савченко, згодом — із Михаїлом Саакашвілі. Втретє Луценко вилетів до США, але під час пересадки в Амстердамі з’ясувалося, що літак до США відмінили. Учетверте його запросили на зустріч на початку 2018 року, генпрокурор взяв відпустку і разом зі своїм сином відбув до США як приватна особа.

Я хотів добитися спільного зі США слідства щодо грошей організованої злочинної групи Януковича, більша частина яких осіла в США, — розповів Луценко.

Він стверджує, що хотів дізнатися у Джуліані, «в які двері можна стукати», аби спільно з американськими органами заарештувати 7 млрд дол. На цю суму уряд Януковича розмістив українські облігації зовнішньої позики. Виплати за цим боргом мав отримати хедж-фонд у США.

Зустрічі Луценка та Джуліані тривали три дні. Вони щодня розмовляли по дві-три години. Адвокат Трампа цікавився ймовірним втручанням українських політиків в американські вибори 2016 року. Йшлося про передачу Хілларі Клінтон матеріалів «чорної бухгалтерії Партії регіонів», а саме про допомогу керівника виборчого штабу Трампа Пола Манафорта президенту-втікачу Януковичу.

Крім того, Луценка з Джуліані обговорювали справу газодобувної компанії Burisma, у раду директорів якої входив син Джо Байдена, який вважається головним опонентом Трампа на виборах 2020 року.

Burisma була власністю екс-міністра Миколи Злочевського. Він, ймовірно, примушував підлеглих незаконно видавати ліцензії для власної фірми. Членом правління компанії стали екс-президент Польщі Квасневський і син віце-президента США Хантер Байден, — розповів Луценко.

Він заявив, що Квасневський та Байден отримували чималі кошти щомісяця, наприклад, загальна сума виплат Хантеру Байдена склала майже мільйон доларів.

Розмови із Джуліані Луценко закінчив твердженням про те, що українське законодавство не дозволяє розслідувати можливий конфлікт між урядом США та колишнім віце-президентом. Джуліані запропонував організувати візит генпрокурора до майбутнього керівника Міністерства юстиції США. Утім, такого візиту не відбулося.

Сьогодні також стало відомо, що голова юридичного комітету Сенату США Ліндсі Грем запросила Рудольфа Джуліані свідчити про корупцію в Україні. Джуліані у відповідь заявив, що «любить Ліндсі, але все ще є юристом», повідомляє CNBC.

Нагадаємо, що Джуліані захищав Трампа, проти якого розпочали слідство у справі про імпічмент, яку ініціювала Палата представників.