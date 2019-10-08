Дело «ПриватБанка» снова отложили, судья назначила дебаты, фото — "112 Украина"

https://racurs.ua/n127821-delo-privatbanka-snova-otlojili-sudya-naznachila-debaty.html

Ракурс

Хозяйственный суд Киева 8 октября отложил принятие решения по «делу ПриватБанка». Фемида сегодня начала рассмотрение дела о признании недействительным договора о продаже акций «ПриватБанка» правительству во время национализации, которая состоялась в декабре 2016 года.

Loading...

Хозяйственный суд под председательством судьи Людмилы Шкурдовой закончил стадию выяснения обстоятельств дела и назначил судебные дебаты на 17 октября. Они начнутся в 10.30, сообщает НВ.

Решение этого суда в пользу бывших владельцев будет означать возвращение им акций спасенного за средства налогоплательщиков «ПриватБанка».

Напомним, что дело «ПриватБанка» в Хозяйственном суде Киева рассматривается в закрытом режиме. В иске экс-акционеров «ПриватБанка» Игоря Коломойского и офшорной компании Triantal Investments Ltd речь идет о признании недействительным договора купли-продажи этого финучреждения от 21 декабря 2016 года между Министерством финансов и акционерами банка.

В деле есть восемь ответчиков, среди которых Национальный банк, Минфин и Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Представители правительства в суде просят приостановить рассмотрение в Хозяйственном суде, поскольку несмотря на то, что спор является коммерческим, ответчиками являются государственные структуры. Следовательно, иск Коломойского должен рассматриваться в Окружном административном суде Киева.

В 2019 году экс-владельцы банка заявили, что национализация, в результате которой они полностью лишились своих акций, является незаконной. В конце февраля 2019 года Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, которые владели соответственно 41,7% и 16,6% акций банка. 24 сентября суд начал рассмотрение иска.

В апреле Окружной административный суд Киева по иску Коломойского отменил решение о национализации «ПриватБанка». Правительство, НБУ и сам банк обжаловали решение ОАСК.