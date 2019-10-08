Нападение на СМИ во время свадьбы сына Луценко: прокуратура возобновила следствие и передала его в ГБР

Нападение на СМИ во время свадьбы сына Луценко: прокуратура возобновила следствие и передала его в ГБРhttps://racurs.ua/n127820-napadenie-na-smi-vo-vremya-svadby-syna-lucenko-prokuratura-vozobnovila-sledstvie-i-peredala-ego.htmlРакурс
Возобновлено следствие по делу о нападении на журналистов программы «Схемы» во время свадьбы сына генерального прокурора Юрия Луценко, которое произошло осенью 2017 года.
Прокуратура Киевской области отменила постановление следователя, который закрыл производство по факту нападения, и поручила проводить его Государственному бюро расследований.
Пресс-служба Генпрокуратуры 8 октября сообщила, что 7 октября постановление следователя прокуратуры Киевской области о закрытии уголовного производства в отношении нанесения телесных повреждений журналистам отменено (ч. 2 ст.345−1 УК Украины). Дальнейшее осуществление досудебного расследования поручено следователям теруправления ГБР в Киеве.
Инцидент произошел 15 сентября 2017 года вблизи комплекса отдыха в Козине с участием сотрудников Управления государственной охраны и съемочной группы программы «Схемы».
Журналист Михаил Ткач и оператор Борис Троценко работали над сюжетом о том, как высокие чины празднуют свадьбу сына Луценко. На Троценко набросились сотрудники УГО и повалили его на землю. При этом пострадавшие неоднократно демонстрировали правоохранителям свои журналистские удостоверения.
Через месяц после нападения в УГО заявляли, что офицеров госохраны, которые применили силу против журналистов, привлекли к ответственности. Напомним, что ранее Ткач сообщил в Фейсбук о том, что нападение на журналистов «Схем» больше не расследуют, поскольку в действиях УГО не нашли состава преступления.