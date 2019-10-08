Нападение на СМИ во время свадьбы сына Луценко: прокуратура возобновила следствие и передала его в ГБР, фото — Фейсбук М.Ткача

https://racurs.ua/n127820-napadenie-na-smi-vo-vremya-svadby-syna-lucenko-prokuratura-vozobnovila-sledstvie-i-peredala-ego.html

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Возобновлено следствие по делу о нападении на журналистов программы «Схемы» во время свадьбы сына генерального прокурора Юрия Луценко, которое произошло осенью 2017 года.

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Прокуратура Киевской области отменила постановление следователя, который закрыл производство по факту нападения, и поручила проводить его Государственному бюро расследований.

Пресс-служба Генпрокуратуры 8 октября сообщила, что 7 октября постановление следователя прокуратуры Киевской области о закрытии уголовного производства в отношении нанесения телесных повреждений журналистам отменено (ч. 2 ст.345−1 УК Украины). Дальнейшее осуществление досудебного расследования поручено следователям теруправления ГБР в Киеве.

Инцидент произошел 15 сентября 2017 года вблизи комплекса отдыха в Козине с участием сотрудников Управления государственной охраны и съемочной группы программы «Схемы».

Журналист Михаил Ткач и оператор Борис Троценко работали над сюжетом о том, как высокие чины празднуют свадьбу сына Луценко. На Троценко набросились сотрудники УГО и повалили его на землю. При этом пострадавшие неоднократно демонстрировали правоохранителям свои журналистские удостоверения.

Через месяц после нападения в УГО заявляли, что офицеров госохраны, которые применили силу против журналистов, привлекли к ответственности. Напомним, что ранее Ткач сообщил в Фейсбук о том, что нападение на журналистов «Схем» больше не расследуют, поскольку в действиях УГО не нашли состава преступления.