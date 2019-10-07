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Нападение на журналистов во время свадьбы сына Луценко больше не расследуют. Фото: rada5.com

Нападение на журналистов во время свадьбы сына Луценко больше не расследуют (ВИДЕО, ДОКУМЕНТ)

7 окт 2019, 11:24
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Нападение на журналистов «Схем», которое произошло во время свадьбы сына экс-главы Генеральной прокуратуры Юрия Луценко осенью 2017 года на Киевщине, больше не расследуют.

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В действиях нападавших не нашли состава преступления, сообщил в Facebook один из пострадавших журналистов Михаил Ткач.

Нападение на журналистов во время свадьбы сына Луценко больше не расследуют. Фото: Михаил Ткач / Facebook

Он также заявил, что в течение двух лет адвокат пытался узнать фамилию следователя по делу и информацию о его ходе, в том числе и через суд, но таких данных прокуратура не предоставляла.

По информации Ткача, уголовное производство в мае этого года закрыл прокурор прокуратуры Киевской области.

Указанное нападение на сотрудников СМИ произошло возле ресторанного комплекса в Конча-Заспе, где проходили торжества по случаю свадьбы сына Луценко. Работники Управления государственной охраны применили силу в отношении журналиста и видеооператора «Схем», чтобы помешать съемке гостей, среди которых был и тогдашний президент Петр Порошенко. При этом пострадавшие неоднократно демонстрировали нападавшим свои журналистские удостоверения.

Через месяц после нападения в УГО заявляли, что офицеров госохраны, которые применили силу против журналистов, привлекли к ответственности.

Источник: Ракурс


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