Нападение на журналистов во время свадьбы сына Луценко больше не расследуют. Фото: rada5.com

https://racurs.ua/n127744-napadenie-na-jurnalistov-vo-vremya-svadby-syna-lucenko-bolshe-ne-rassleduut-video-dokument.html

Ракурс

Нападение на журналистов «Схем», которое произошло во время свадьбы сына экс-главы Генеральной прокуратуры Юрия Луценко осенью 2017 года на Киевщине, больше не расследуют.

Loading...

В действиях нападавших не нашли состава преступления, сообщил в Facebook один из пострадавших журналистов Михаил Ткач.

Он также заявил, что в течение двух лет адвокат пытался узнать фамилию следователя по делу и информацию о его ходе, в том числе и через суд, но таких данных прокуратура не предоставляла.

По информации Ткача, уголовное производство в мае этого года закрыл прокурор прокуратуры Киевской области.

Указанное нападение на сотрудников СМИ произошло возле ресторанного комплекса в Конча-Заспе, где проходили торжества по случаю свадьбы сына Луценко. Работники Управления государственной охраны применили силу в отношении журналиста и видеооператора «Схем», чтобы помешать съемке гостей, среди которых был и тогдашний президент Петр Порошенко. При этом пострадавшие неоднократно демонстрировали нападавшим свои журналистские удостоверения.

Через месяц после нападения в УГО заявляли, что офицеров госохраны, которые применили силу против журналистов, привлекли к ответственности.