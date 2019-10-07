Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Напад на журналістів під час весілля сина Луценка більше не розслідують. Фото: rada5.com

Напад на журналістів під час весілля сина Луценка більше не розслідують (ВІДЕО, ДОКУМЕНТ)

7 жов 2019, 11:24
999

Напад на журналістів «Схем», що стався під час весілля сина екс-очільника Генеральної прокуратури Юрія Луценка восени 2017 року на Київщині, більше не розслідують.

Loading...

У діях нападників не знайшли складу злочину, повідомив у Facebook один із постраждалих журналістів Михайло Ткач.

Напад на журналістів під час весілля сина Луценка більше не розслідують. Фото: Михайло Ткач / Facebook

Він також заявив, що впродовж двох років адвокат намагався дізнатися прізвище слідчого у справі й інформацію про її перебіг, у тому числі й через суд, але таких даних прокуратура не надавала.

За інформацією Ткача, кримінальне провадження у травні цього року закрив прокурор прокуратури Київської області.

Вказаний напад на працівників ЗМІ стався біля ресторанного комплексу в Конча-Заспі, де відбувалися урочистості з нагоди весілля сина Луценка. Працівники Управління державної охорони застосували силу стосовно журналіста та відеооператора «Схем», аби завадити зйомці гостей, серед яких був і тодішній президент Петро Порошенко. При цьому потерпілі неодноразово демонстрували нападникам свої журналістські посвідчення.

Через місяць після нападу в УДО заявляли, що офіцерів держохорони, які застосували силу проти журналістів, притягнули до відповідальності.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Пристайко пояснив, чому сьогодні не почалося розведення військ біля Золотого і Петровського

Міністр закордонних справ України Пристайко пояснив, чому сьогодні не почалося розведення військ біля Золотого і Петровського у Луганській області. Уся справа в мынометних обстрілах з боку бойовиків, які відбулися тут нещодавно

Новини України
13:13

У Зеленського розповіли про наслідки відмови від «формули Штайнмаєра»

Для ​України настануть серйозні наслідки, якщо вона відмовиться від імплементації так званої «формули Штайнмаєра» щодо Донбасу, заявив депутат із фракції «Слуга народу» Богдан Яременко

Новини України
08:54
Новини партнерів
Загрузка...