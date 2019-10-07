Напад на журналістів під час весілля сина Луценка більше не розслідують. Фото: rada5.com

https://racurs.ua/ua/n127744-napad-na-jurnalistiv-pid-chas-vesillya-syna-lucenka-bilshe-ne-rozsliduut-video-dokument.html

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Напад на журналістів «Схем», що стався під час весілля сина екс-очільника Генеральної прокуратури Юрія Луценка восени 2017 року на Київщині, більше не розслідують.

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У діях нападників не знайшли складу злочину, повідомив у Facebook один із постраждалих журналістів Михайло Ткач.

Він також заявив, що впродовж двох років адвокат намагався дізнатися прізвище слідчого у справі й інформацію про її перебіг, у тому числі й через суд, але таких даних прокуратура не надавала.

За інформацією Ткача, кримінальне провадження у травні цього року закрив прокурор прокуратури Київської області.

Вказаний напад на працівників ЗМІ стався біля ресторанного комплексу в Конча-Заспі, де відбувалися урочистості з нагоди весілля сина Луценка. Працівники Управління державної охорони застосували силу стосовно журналіста та відеооператора «Схем», аби завадити зйомці гостей, серед яких був і тодішній президент Петро Порошенко. При цьому потерпілі неодноразово демонстрували нападникам свої журналістські посвідчення.

Через місяць після нападу в УДО заявляли, що офіцерів держохорони, які застосували силу проти журналістів, притягнули до відповідальності.