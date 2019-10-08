Напад на ЗМІ під час весілля сина Луценка: прокуратура відновила слідство і передала його в ДБР, фото — Фейсбук М.Ткача

https://racurs.ua/ua/n127820-napad-na-zmi-pid-chas-vesillya-syna-lucenka-prokuratura-vidnovyla-slidstvo-i-peredala-yogo-v-dbr.html

Ракурс

Відновлено слідство у справі про напад на журналістів програми «Схеми» під час весілля сина генерального прокурора Юрія Луценка, який стався восени 2017 року.

Loading...

Прокуратура Київської області скасувала постанову слідчого, який закрив провадження за фактом нападу, і доручила проводити його Державному бюро розслідувань.

Прес-служба Генпрокуратури 8 жовтня повідомила, що 7 жовтня постанову слідчого прокуратури Київської області про закриття кримінального провадження щодо нанесення тілесних ушкоджень журналістам скасовано (ч. 2 ст.345−1 КК України). Подальше здійснення досудового розслідування доручили слідчим теруправління ДБР у Києві.

Інцидент стався 15 вересня 2017 року поблизу комплексу відпочинку у Козині за участі співробітників Управління державної охорони та знімальної групи програми «Схеми».

Журналіст Михайло Ткач і оператор Борис Троценко працювали над сюжетом про те, як високі чини святкують весілля сина Луценка. На Троценка накинулись співробітники УДО й повалили його на землю. При цьому потерпілі неодноразово демонстрували нападникам свої журналістські посвідчення.

Через місяць після нападу в УДО заявляли, що офіцерів держохорони, які застосували силу проти журналістів, притягнули до відповідальності. Нагадаємо, що раніше Ткач повідомив у Фейсбук про те, що напад на журналістів «Схем» більше не розслідують, оскільки в діях нападників не знайшли складу злочину.