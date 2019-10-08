Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Напад на ЗМІ під час весілля сина Луценка: прокуратура відновила слідство і передала його в ДБР, фото — Фейсбук М.Ткача

Напад на ЗМІ під час весілля сина Луценка: прокуратура відновила слідство і передала його в ДБР

8 жов 2019, 18:53
999

Відновлено слідство у справі про напад на журналістів програми «Схеми» під час весілля сина генерального прокурора Юрія Луценка, який стався восени 2017 року.

Loading...

Прокуратура Київської області скасувала постанову слідчого, який закрив провадження за фактом нападу, і доручила проводити його Державному бюро розслідувань.

Прес-служба Генпрокуратури 8 жовтня повідомила, що 7 жовтня постанову слідчого прокуратури Київської області про закриття кримінального провадження щодо нанесення тілесних ушкоджень журналістам скасовано (ч. 2 ст.345−1 КК України). Подальше здійснення досудового розслідування доручили слідчим теруправління ДБР у Києві.

Інцидент стався 15 вересня 2017 року поблизу комплексу відпочинку у Козині за участі співробітників Управління державної охорони та знімальної групи програми «Схеми».

Журналіст Михайло Ткач і оператор Борис Троценко працювали над сюжетом про те, як високі чини святкують весілля сина Луценка. На Троценка накинулись співробітники УДО й повалили його на землю. При цьому потерпілі неодноразово демонстрували нападникам свої журналістські посвідчення.

Через місяць після нападу в УДО заявляли, що офіцерів держохорони, які застосували силу проти журналістів, притягнули до відповідальності. Нагадаємо, що раніше Ткач повідомив у Фейсбук про те, що напад на журналістів «Схем» більше не розслідують, оскільки в діях нападників не знайшли складу злочину.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Хотів повернути гроші Януковича: Луценко розповів про зустріч із Джуліані, на яку його запрошували чотири рази (ВІДЕО)

Екс-генпрокурор України Луценко зустрічався із адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані у США, оскільки мав намір повернути вкрадені гроші президента-втікача Віктора Януковича. Луценко розповів про зустріч, на яку його запрошували чотири рази

Новини України
20:09

Справу «ПриватБанку» знову відтермінували, суддя призначила дебати

Господарський суд Києва відтермінував ухвалення рішення у «справі ПриватБанку». Феміда почала розгляд справи про визнання недійсним договору про продаж акцій «ПриватБанку» уряду під час націоналізації у 2016 році

Новини України
19:11
Новини партнерів
Загрузка...