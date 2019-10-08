Справу «ПриватБанку» знову відтермінували, суддя призначила дебати, фото — "112 Україна"

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Ракурс

Господарський суд Києва 8 жовтня відтермінував ухвалення рішення у «справі ПриватБанку». Феміда сьогодні почала розгляд справи про визнання недійсним договору про продаж акцій «ПриватБанку» уряду під час націоналізації, яка відбулася у грудні 2016 року.

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Господарський суд під головуванням судді Людмили Шкурдової закінчив стадію з’ясування обставин справи і призначив судові дебати на 17 жовтня. Вони розпочнуться о 10.30, повідомляє НВ.

Рішення цього суду на користь колишніх власників буде означати повернення їм акцій врятованого за кошти платників податків «ПриватБанку».

Нагадаємо, що справу «ПриватБанку» у Господарському суді Києва розглядають у закритому режимі. У позові екс-акціонерів Ігоря Коломойського і офшорної компанії Triantal Investments Ltd йдеться про визнання недійсним договору купівлі-продажу цієї фінустанови від 21 грудня 2016 року між Міністерством фінансів України та акціонерами банку.

У справі є вісім відповідачів, серед яких Національний банк, Мінфін та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Представники уряду у суді просять призупинити розгляд у Господарському суді, оскільки попри те, що суперечка є комерційною, відповідачами у ній є державні структури. Відтак, позов Коломойського мусить розглядатися в Окружному адміністративному суді Києва.

У 2019 році екс-власники банку заявили, що націоналізація, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, є незаконною. В кінці лютого 2019 року Господарський суд Києва прийняв до розгляду позов Коломойського і Triantal, які володіли відповідно 41,7% і 16,6% акцій банку. 24 вересня суд почав розгляд позову.

У квітні Окружний адміністративний суд Києва за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію «ПриватБанку». Уряд, НБУ і сам банк оскаржили рішення ОАСК.