Справу «ПриватБанку» у Господарському суді Києва розглядають у закритому режимі, фото — "Обозреватель"

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У Господарському суді Києва 8 жовтня триває розгляд позову екс-акціонерів «ПриватБанку» Ігоря Коломойського і офшорної компанії Triantal Investments Ltd про визнання недійсним договору купівлі-продажу цієї фінустанови від 21 грудня 2016 року між Міністерством фінансів України та акціонерами банку.

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Засідання відбувається у закритому режимі. Коломойський та Triantal оскаржують законність купівлі акцій банку, у справі є вісім відповідачів, серед яких Національний банк, Мінфін та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Представники уряду у суді просять призупинити розгляд у Господарському суді, оскільки попри те, що суперечка є комерційною, відповідачами у ній є державні структури. Відтак, позов Коломойського мусить розглядатися в Окружному адміністративному суді Києва.

Адвокат Коломойського Олексій Нижник впевнений, що позов повністю відповідає ст. 20 Господарського кодексу, повідомляє «5 канал».

Представник Мінфіну Віктор Григорчук повідомив, що нині ситуація залежить від рішення Верховного суду, який розглядає клопотання про те, який характер має позов Коломойського — адміністративний чи суто господарський. За його словами, відповідне подання вже надійшло у Верховний суд, але терміни його розгляду невідомі.

Тим часом суддя Госпсуду Києва сьогодні має задовольнити чи відхилити клопотання про завершення розгляду справи в цій юрисдикції.

Нагадаємо, що 18 грудня 2016 року Кабмін, посилаючись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів «ПриватБанку», найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив націоналізувати найбільшу на українському ринку фінустанову і влити в його капітал понад 155 млрд грн. У 2019 році екс-власники банку заявила, що націоналізація, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, є незаконною. «ПриватБанк» і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.

В кінці лютого 2019 року Господарський суд Києва прийняв до розгляду позов Коломойського і Triantal, які володіли відповідно 41,7% і 16,6% акцій банку, про визнання недійсним договору купівлі-продажу.

У квітні позивачі заявили клопотання про розширення переліку своїх вимог пунктом про повернення їм акцій «ПриватБанку», і суд задовольнив клопотання. Згодом засідання суду за позовом неодноразово переносилося, а клопотання відповідачів про відвід судді відхилялися. 24 вересня Госпсуд Києва почав розгляд по суті позову Коломойського і Triantal Investments Ltd.

Крім цього процесу, тривають інші судові суперечки — в Україні і в зарубіжних юрисдикціях. У квітні Окружний адміністративний суд Києва за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію «ПриватБанку». Уряд, НБУ і сам банк оскаржили рішення ОАСК.

Лондонський суд у грудні минулого року визнав невідповідним позов Кабміну до екс-акціонерів «Приватбанку» своїй юрисдикції. Він також скасував всесвітній арешт активів Коломойського, Боголюбова і ще шести компаній на суму понад 2,5 млрд дол. Але арешт залишається чинним до розгляду апеляції. Рішення щодо цього клопотання очікувалося не раніше жовтня.