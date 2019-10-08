Дело «ПриватБанка» в Хозяйственном суде Киева рассматривается в закрытом режиме, фото — "Обозреватель"

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В Хозяйственном суде Киева 8 октября продолжается рассмотрение иска экс-акционеров «ПриватБанка» Игоря Коломойского и офшорной компании Triantal Investments Ltd о признании недействительным договора купли-продажи этого финучреждения от 21 декабря 2016 года между Министерством финансов Украины и акционерами банка.

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Заседание проходит в закрытом режиме. Коломойский и Triantal оспаривают законность покупки акций банка, в деле есть восемь ответчиков, среди которых Национальный банк, Минфин и Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Представители правительства просят приостановить рассмотрение дела в Хозяйственном суде, поскольку несмотря на то, что спор является коммерческим, но ответчиками в нем являются государственные структуры. Следовательно, иск Коломойского должен рассматриваться в Окружном административном суде Киева.

Адвокат Коломойского Алексей Нижник уверен, что иск полностью соответствует ст. 20 Хозяйственного кодекса, сообщает «5 канал».

Представитель Минфина Виктор Григорчук сообщил, что сейчас ситуация зависит от решения Верховного суда, который рассматривает ходатайство о том, какой характер имеет иск Коломойского — административный или хозяйственный. По его словам, соответствующее представление уже поступило в Верховный суд, но сроки его рассмотрения неизвестны.

Между тем судья Хозяйственного суда Киева сегодня должен удовлетворить или отклонить ходатайство о завершении рассмотрения дела в этой юрисдикции.

Напомним, что 18 декабря 2016 года Кабмин, ссылаясь на предложение НБУ и бывших акционеров «ПриватБанка», крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение национализировать крупнейшее на украинском рынке финучреждение и влить в его капитал более 155 млрд грн. В 2019 году экс-владельцы банка заявили, что национализация, в результате которой они полностью лишились своих акций, является незаконной. «ПриватБанк» и государство требуют от них дополнительного возмещения вреда.

В конце февраля 2019 года Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, которые владели соответственно 41,7% и 16,6% акций банка, о признании недействительным договора купли-продажи.

В апреле истцы заявили ходатайство о расширении перечня своих требований пунктом о возвращении им акций «ПриватБанка», и суд удовлетворил ходатайство. Впоследствии заседание суда по иску неоднократно переносилось, а ходатайство ответчиков об отводе судьи отклонялись. 24 сентября Хозсуд Киева начал рассмотрение по существу иска Коломойского и Triantal Investments Ltd.

Кроме этого процесса, продолжаются другие судебные споры — в Украине и в зарубежных юрисдикциях. В апреле Окружной административный суд Киева по иску Коломойского отменил решение о национализации «ПриватБанка». Правительство, НБУ и сам банк обжаловали решение ОАСК.

Лондонский суд в декабре прошлого года признал несоответствующим иск Кабмина к экс-акционеров «ПриватБанка» своей юрисдикции. Он также отменил всемирной арест активов Коломойского, Боголюбова и еще шести компаний на сумму более 2,5 млрд долл. Но арест остается в силе до рассмотрения апелляции. Решение по этому ходатайству ожидается не ранее октября.