Новости Украины

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Грымчак останется под стражей еще на один месяц. Фото: 5 канал
Грымчак останется под стражей еще на один месяцhttps://racurs.ua/n127811-grymchak-ostanetsya-pod-strajey-esche-na-odin-mesyac.htmlРакурс
Юрий Грымчак, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, останется под стражей еще на один месяц.
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Как сообщили изданию «Слово и Дело» в Генеральной прокуратуре Украины, решение принималось сегодня. Суд оставил подозреваемого под стражей до 14 ноября.
Собеседник уточнил, что судья полностью удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении ареста Грымчака.
При этом уточняется, что на больший срок арест не мог быть продлен, так как в ноябре истекают сроки досудебного расследования.
Напомним, что в конце августа суд арестовал часть имущества Грымчака. Известно, что арест наложен на имущество, которое изъяли правоохранители во время задержания. Грымчака и его помощника задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды на сумму 1 млн долл.
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