Гримчак залишиться під вартою ще на один місяць. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n127811-grymchak-zalyshytsya-pid-vartou-sche-na-odyn-misyac.html

Ракурс

Юрій Гримчак, колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, залишиться під вартою ще на один місяць.

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Як повідомили виданню «Слово і Діло» у Генеральній прокуратурі України, рішення приймалося сьогодні. Суд залишив підозрюваного під вартою до 14 листопада.

Співрозмовник уточнив, що суддя повністю задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження арешту Гримчака.

При цьому уточнюється, що на більший термін арешт не міг бути продовжений, так як в листопаді закінчуються строки досудового розслідування.

Нагадаємо, що наприкінці серпня суд заарештував частину майна Гримчака. Відомо, що арешт накладено на майно, яке вилучили правоохоронці під час затримання. Гримчака та його помічника затримали за підозрою в одержанні неправомірної вигоди на суму 1 млн дол.