На МКС виростили яловичину

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Ракурс

На Міжнародній космічній станції (МКС) вперше виросли м’ясо.

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Цей експеримент здійснили ізраїльські вчені зі стратапу Aleph Farms, котрі розробляють технологію виготовлення яловичих стейків із коров’ячих клітин, повідомляє телеканал CNN.

Ця технологія у недалекому майбутньому може дозволити продукувати екологічно чисте м’ясо, для виготовлення котрого не потрібно буде вбивати тварин.

Це одна з віх на шляху перспективного забезпечення сталого харчування де завгодно! — наголошує прес-служба компанії.

М’ясо вирощують у такий спосіб: учені беруть клітини корови, дають їм поживні речовини та поміщають їх у середовище, що імітує внутрішню частину тіла корови. Потім клітини розмножуються і розростаються у сполучну м’язову тканину, перетворюючись з часом на стейк повнорозмірного розміру.

Для здійснення цього космічного експерименту учені співпрацювали з російською компанією з біодруку 3D Bioprinting Solutions.

За допомогою 3D-біопринтеру вони в мікрогравітації відтворили з клітин м’язові тканини. Таким чином, м’ясо вдалося виростити на відстані 399 км від будь-яких природних ресурсів, тобто — у космосі на навколоземній орбіті.

У космосі у нас немає 10 тис. або 15 тис. літрів води для отримання одного кілограму яловичини, — наголошує генеральний директор компанії Aleph Farms Дідьє Тубія, маючи на увазі розрахунки витрат води у сучасному тваринництві, проведені кілька років тому голландськими ученими.

М’ясо, вирощене в космосі, може допомогти годувати космонавтів під час довготривалих космічних місій, а також подолати потенційні продовольчі проблеми у зв’язку із бурхливим ростом населення Землі на тлі глобального потепління.

Продукція Aleph Farms ще не продається — але, скоріше за все, вона буде готова до виходу на ринок через три-чотири роки, вважають у компанії.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що червоне та біле м’ясо однаково погано впливають на рівень холестерину.