На МКС вырастили говядину, фото: Marco Verch

https://racurs.ua/n127810-kosmicheskoe-myaso-na-mks-s-pomoschu-3d-bioprintera-vyrastili-govyadinu.html

Ракурс

На Международной космической станции (МКС) впервые выросли мясо.

Loading...

Этот эксперимент провели израильские ученые из стратапа Aleph Farms, разрабатывающиетехнологию изготовления говяжьих стейков из коровьих клеток, сообщает телеканал CNN.

Эта технология в скором будущем может позволить производить экологически чистое мясо, для изготовления которого не нужно будет убивать животных.

Это одна из вех на пути перспективного обеспечения устойчивого питания где угодно! — отмечает пресс-служба компании.

Мясо выращивают следующим образом: ученые берут клетки коровы, дают им питательные вещества и помещают их в среду, имитирующую внутреннюю часть тела коровы. Затем клетки размножаются и разрастаются в соединительную мышечную ткань, превращаясь со временем в стейк полноразмерного размера.

Для осуществления этого космического эксперимента ученые сотрудничали с российской компанией с биопечати 3D Bioprinting Solutions.

С помощью 3D-биопринтераони в микрогравитации воссоздали из клеток мышечные ткани. Таким образом, мясо удалось вырастить на расстоянии 399 км от любых природных ресурсов, то есть — в космосе на околоземной орбите.

В космосе у нас нет 10 тыс. или 15 тыс. литров воды для получения одного килограмма говядины, — отмечает генеральный директор компании Aleph Farms Дидье Тубия, имея в виду расчеты расходов воды в современном животноводстве, проведенные несколько лет назад голландскими учеными.

Мясо, выращенное в космосе, может помочь кормить космонавтов во время длительных космических миссий, а также преодолеть потенциальные продовольственные проблемы в связи с бурным ростом населения Земли на фоне глобального потепления.

Продукция Aleph Farms еще не продается — но, скорее всего, она будет готова к выходу на рынок через три-четыре года, считают в компании.

Напомним, недавно ученые установили, что красное и белое мясо одинаково плохо влияют на уровень холестерина.