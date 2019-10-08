«Космическое мясо»: на МКС с помощью 3D-биопринтера вырастили говядинуhttps://racurs.ua/n127810-kosmicheskoe-myaso-na-mks-s-pomoschu-3d-bioprintera-vyrastili-govyadinu.htmlРакурс
На Международной космической станции (МКС) впервые выросли мясо.
Этот эксперимент провели израильские ученые из стратапа Aleph Farms, разрабатывающиетехнологию изготовления говяжьих стейков из коровьих клеток, сообщает телеканал CNN.
Эта технология в скором будущем может позволить производить экологически чистое мясо, для изготовления которого не нужно будет убивать животных.
Это одна из вех на пути перспективного обеспечения устойчивого питания где угодно! — отмечает пресс-служба компании.
Мясо выращивают следующим образом: ученые берут клетки коровы, дают им питательные вещества и помещают их в среду, имитирующую внутреннюю часть тела коровы. Затем клетки размножаются и разрастаются в соединительную мышечную ткань, превращаясь со временем в стейк полноразмерного размера.
Для осуществления этого космического эксперимента ученые сотрудничали с российской компанией с биопечати 3D Bioprinting Solutions.
С помощью 3D-биопринтераони в микрогравитации воссоздали из клеток мышечные ткани. Таким образом, мясо удалось вырастить на расстоянии 399 км от любых природных ресурсов, то есть — в космосе на околоземной орбите.
В космосе у нас нет 10 тыс. или 15 тыс. литров воды для получения одного килограмма говядины, — отмечает генеральный директор компании Aleph Farms Дидье Тубия, имея в виду расчеты расходов воды в современном животноводстве, проведенные несколько лет назад голландскими учеными.
Мясо, выращенное в космосе, может помочь кормить космонавтов во время длительных космических миссий, а также преодолеть потенциальные продовольственные проблемы в связи с бурным ростом населения Земли на фоне глобального потепления.
Продукция Aleph Farms еще не продается — но, скорее всего, она будет готова к выходу на рынок через три-четыре года, считают в компании.
Напомним, недавно ученые установили, что красное и белое мясо одинаково плохо влияют на уровень холестерина.