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Ракурс
На МКС вырастили говядину, фото: Marco Verch

«Космическое мясо»: на МКС с помощью 3D-биопринтера вырастили говядину

8 окт 2019, 15:45
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На Международной космической станции (МКС) впервые выросли мясо.

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Этот эксперимент провели израильские ученые из стратапа Aleph Farms, разрабатывающиетехнологию изготовления говяжьих стейков из коровьих клеток, сообщает телеканал CNN.

Эта технология в скором будущем может позволить производить экологически чистое мясо, для изготовления которого не нужно будет убивать животных.

Это одна из вех на пути перспективного обеспечения устойчивого питания где угодно! —  отмечает пресс-служба компании.

Мясо выращивают следующим образом: ученые берут клетки коровы, дают им питательные вещества и помещают их в среду, имитирующую внутреннюю часть тела коровы. Затем клетки размножаются и разрастаются в соединительную мышечную ткань, превращаясь со временем в стейк полноразмерного размера.

Для осуществления этого космического эксперимента ученые сотрудничали с российской компанией с биопечати 3D Bioprinting Solutions.

С помощью 3D-биопринтераони в микрогравитации воссоздали из клеток мышечные ткани. Таким образом, мясо удалось вырастить на расстоянии 399 км от любых природных ресурсов, то есть — в космосе на околоземной орбите.

В космосе у нас нет 10 тыс. или 15 тыс. литров воды для получения одного килограмма говядины, — отмечает генеральный директор компании Aleph Farms Дидье Тубия, имея в виду расчеты расходов воды в современном животноводстве, проведенные несколько лет назад голландскими учеными.

Мясо, выращенное в космосе, может помочь кормить космонавтов во время длительных космических миссий, а также преодолеть потенциальные продовольственные проблемы в связи с бурным ростом населения Земли на фоне глобального потепления.

Продукция Aleph Farms еще не продается — но, скорее всего, она будет готова к выходу на рынок через три-четыре года, считают в компании.

Напомним, недавно ученые установили, что красное и белое мясо одинаково плохо влияют на уровень холестерина.


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