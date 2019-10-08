Заведем тысячи человек: добровольцы займут позиции ВСУ в случае разведения войск. Фото: Главред

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Добровольцы заявили о готовности занять позиции Вооруженных сил Украины в случае разведения войск на Донбассе. Такое заявление сделал заместитель руководителя Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт.

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По его словам, добровольческие батальоны не собираются покидать передовую даже в том случае, если будет дан приказ об отводе войск президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в эфире телеканала ATR.

Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек. Через «добровольцев» прошли около 20 тысяч человек, только через мое подразделение прошло несколько тысяч, объявлена ​​мобилизация полная, мы ни одного метра украинской земли не отдадим, — добавил он.

Кроме того, Гергерт заявил о необходимости встречи с Зеленским. Он считает, что как только это произойдет, у Украины начнутся «победные процессы в этой войне».

Напомним, на Андрей Загороднюк, министр обороны Украины, назвал условие, при котором начнется запланированное разведение сил на Донбассе в районе Петровского и Золотого. По его словам, в данный момент для этого нет возможности.