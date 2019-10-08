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Заведем тысячи человек: добровольцы займут позиции ВСУ в случае разведения войск. Фото: Главред
Заведем тысячи человек: добровольцы займут позиции ВСУ в случае разведения войскhttps://racurs.ua/n127808-zavedem-tysyachi-chelovek-dobrovolcy-zaymut-pozicii-vsu-v-sluchae-razvedeniya-voysk.htmlРакурс
Добровольцы заявили о готовности занять позиции Вооруженных сил Украины в случае разведения войск на Донбассе. Такое заявление сделал заместитель руководителя Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт.
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По его словам, добровольческие батальоны не собираются покидать передовую даже в том случае, если будет дан приказ об отводе войск президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в эфире телеканала ATR.
Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек. Через «добровольцев» прошли около 20 тысяч человек, только через мое подразделение прошло несколько тысяч, объявлена мобилизация полная, мы ни одного метра украинской земли не отдадим, — добавил он.
Кроме того, Гергерт заявил о необходимости встречи с Зеленским. Он считает, что как только это произойдет, у Украины начнутся «победные процессы в этой войне».
Напомним, на Андрей Загороднюк, министр обороны Украины, назвал условие, при котором начнется запланированное разведение сил на Донбассе в районе Петровского и Золотого. По его словам, в данный момент для этого нет возможности.
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